Hamburg'tan geldikleri İstanbul’da büyük bir felaket yaşayan Böcek Ailesi, Almanya’yı da ağlattı. Alman basının manşetlerinde Kadir (6), Masal (3) ve anneleri Çiğdem’in (27) ölümü, aile dramı var.

İSİMSİZ KALDI

Komşularının, minik Masal’a hediye ettiği kedi ise onu bekliyor. 3 yaşındaki Masal, kedisinin ismini dönüşte koyacaktı. Herkesin gözü yaşlı…

Alman gazeteleri “İlk başta gıda zehirlenmesi olarak değerlendirilen bulanık olay 4 kişilik aileyi yıktı. Kadir ile Masal ve anneleri öldü. Babaları ise komada“ diye yazıyor.

Masal’ın gittiği kreşte yas var. Kadir bu yıl ilkokula başlamıştı, onun da okulunda yas var. İki kardeşin kapısının önünde de tekerlekli kaykayları ve ayakkabıları duruyor. Halen komada olan baba Servet Böcek, Hamburg Havaalanı’nda çalışıyordu. Anne Çiğdem ise evde çocuklarına bakıyordu.