Almanya’dan Türkiye’ye gelen Böcek ailesinin tamamının hayatını kaybettiği olayda yeni gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O.'nun Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi; ifadesi alınan dört şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Dört şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ailenin konakladığı otelin sahibi ve oteli ilaçlayan firma yetkililerinin de aralarında bulunduğu yedi şüpheli ise hala gözaltında.

Öte yandan ailenin otele giriş yaptığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı...

Sözcü TV İstihbarat Şefi Muratcan Altuntoprak'ın aktardığı bilgilere göre, şüpheliler yönünden Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk yazısında sürece ilişkin şu detaylar yer aldı:

Böcek ailesinin Ortaköy’de midye satın aldığı seyyar midyecinin ürünlerine yönelik yapılan incelemede, ürünlerin "tüketime uygun olduğu" tespit edildi. Ancak alınan numunelerin olay gününden 1,5 gün sonra toplandığı belirtildi.

Ailenin meşrubat tükettiği sebil, kafe ve lokum satın aldıkları kuruyemişçideki incelemenin ise henüz tamamlanmadığı kayda geçti.

Böcek ailesinin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor beklendiği belirtildi.

OLAY

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını kaybederken babanın tedavisinin sürdüğü belirtilmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin otelde yaptığı incelemenin ardından otel boşaltılmış, müşteriler farklı otellere yönlendirilmişti.

Ayrıca soruşturmada, otel sahibi H.O, lokumcu F.T, kokoreççi E.E, fırıncı M.K, midyeci Y.D, kafe sahibi F.M.O, ilaçlama şirketinin sahibinin oğlu S.K. ile ilaçlama yapan D.C. gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 8 şüphelinin Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri devam ederken bu sabah 2 otel görevlisi ile ilaçlama yapan kişi de gözaltına alınmıştı.

Öte yandan Adli Tıp Kurumunca düzenlenecek toksikolojik rapor ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce işletmelerden alınan gıda numunelerine ilişkin raporun sonucunun da bugün çıkmasının öngörüldüğü kaydedilmişti.