VakıfBank ve milli takımın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Güneş'in 4 milyona yakın takipçisi bulunuyor.
Son olarak Instagram hesabından yaptığı asansör pozları, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan gönderileri arasına girdi.
Güneş, mini etekli pozlarını "Aynam tarafından kontrol edilen film rulosu" notuyla paylaştı.
Güneş'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.