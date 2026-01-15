VakıfBank forması giyen ve A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız isimlerinden biri olan Zehra Güneş, yaklaşık 8 ay önce “süper lüks villa yaptırdığı” yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.

İddialar, mimar Şafak Çak’ın Temmuz ayında Güneş ile birlikte bir villanın önünde çekilmiş fotoğrafı paylaşmasının ardından sosyal medyada geniş yankı bulmuş, villaya ait olduğu öne sürülen bazı görseller de dolaşıma girmişti.

DETAYLAR SOSYAL MEDYADA TARTIŞILMIŞTI

Söz konusu haberlerde, villanın bahçesinde Zehra Güneş’in isminin baş harfi olan “Z”nin güneş figürü şeklinde tasarlanacağı, havuz kenarına ise voleybol topu formunda ışıklandırmalı bir heykel yerleştirileceği iddia edilmişti. Ayrıca heykelin arkasında “Girl Power” ifadesinin “GRL PWR” şeklinde neon tabela olarak kullanılacağı öne sürülmüş, bu detaylar sosyal medyada uzun süre tartışılmıştı.

GÜNEŞ’TEN NET AÇIKLAMA

Gündem olan iddialar hakkında ilk kez konuşan Zehra Güneş, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla söylentilere son verdi. Bahsi geçen villanın bahçesi olduğu ileri sürülen görüntüyü paylaşan milli voleybolcu, “Benim hiç böyle bir evim olmadı” ifadelerini kullanarak hakkında çıkan haberleri net bir şekilde yalanladı.