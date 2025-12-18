Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir hakkında, trafik kazasında 17 yaşındaki bir gencin hayatını kaybetmesine ilişkin davada yeniden yargılama sonucunda 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Zehra Kınık, daha önce görülen davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, bu ceza için hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Ancak üst mahkeme, verilen kararı bozarak dosyanın yeniden görülmesine hükmetmişti. CEZASI 2 YILA DÜŞÜRÜLDÜ Bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada mahkeme, sanığa verilen hapis cezasını 2 yıl 6 aya düşürdü.

