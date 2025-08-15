Önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir dosyasında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Zehra Kınık, İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yeni bir dilekçe verdi.

'PARA CEZASINA ÇEVRİLSİN' TALEBİ

Dilekçede, iki kişinin şikâyetinden vazgeçtiği belirtilerek 4 yıl 2 aylık hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesini istedi.

Dilekçede, “TCK'nin 50’nci maddesi yönünden değerlendirme yapılırken müvekkilimiz tarafından yapılan ödemeler ve katılanlar tarafından dosyaya sunulan şikâyetten vazgeçme dilekçelerinin dikkate alınmasını talep etmekteyiz. TCK'nin 50’nci maddesine göre; taksirli suçlarda uzun süreli hapis cezaları dahi, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre adli para cezasına çevrilebilecektir. Müvekkilimizin kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yaşadığı derin üzüntünün dikkate alınması gerekmektedir” denildi.

ANNE MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Geçen haftalarda Kınık’ın ölümüne neden olduğu 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin babası Serdal Barlasçeki’nin ardından kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk’ün de şikâyetini geri çektiği ortaya çıkmıştı. Anne Hasret Doğan ise şikâyetini geri çekmedi ve Zehra Kınık en ağır cezayı alana kadar hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyledi.