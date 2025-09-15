Muğla’nın Milas ilçesine bağıl İkizköy Akbelen'de verdiği çevre direnişi ile simge haline gelen 79 yaşındaki Zehra Yıldırım, dün hayatını kaybetti.



AKbelen ormanlarını korumak için akrabası Esra Işık ile birlikte asırlık çam ağaçlarına sarılarak korumaya çalışan Zehra Nine’nin ölümü İkizköylüleri yasa boğarken, bu sabah çok sayıda dozer ve hafriyat kamyonu ile Akbelen'e adeta baskın düzenlendi.

ZEHRA NİNE TOPRAĞA VERİLMEDEN DOZERLERLE GİRDİLER



Bu sabahın erken saatinde dozerler ve hafriyat kamyonları, kesim ekipleri ve jandarma personeli Akbelen'e gelerek zeytin kıyımına başladı. Bölgeye giriş ve çıkışlar tutulurken, çevre kıyımına karşı gelen köy halkına engel olundu.







