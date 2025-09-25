AKP’nin tüm itirazlara rağmen meclisten geçirdiği maden yasası ile köylünün yaşarken oturduğu ev de öldüğünde gömüldüğü mezar da şirketlere veriliyor. Türkiye’nin zeytin ağaçlarına olan düşkünlüğü ve Akbelen’de verdiği mücadele ile tanıdığı Zehra ninenin mezarının da yeni yasa ile birlikte maden sahasının içinde kaldığı öğrenildi. Nihat Özdemir’in sahibi olduğu Limak Holding ile İbrahim Çeçen’in sahibi olduğu İC Holding ortaklığında kurulan YK Enerji’nin bu alanda maden arayacağını belirten Bodrum yurttaş İnsiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan, “Zehra ninemizin ebedi istirahatgahı İkizköy Mezarlığı’da çıkan yasa ile maden sahası içerisinde kalıyor.

Köylülerin zeytin topladığı alanlar YK Enerji’den önce böyleydi.

RANT HIRSI ÖLÜ DİNLEMİYOR

İkizköy Mezarlığı’nın 7554 Sayılı Torba Yasa’nın 11’inci maddesi ile Maden Kanunu’na eklenen 45’inci maddedeki koordinatların içerisinde kaldığı tescillendi. İnanılır gibi değil. Yani bizim ölülerimizin, atalarımızın, ninelerimizin, dedelerimizin yattıkları yerin altındaki kömüre dahi göz dikmiş bir aç gözlülük ile insanlık-dışılıkla karşı karşıyayız. Anlayacağınız ölünce de insanlar bunların ölümcül rant hırsından kurtulamayacak. Çizmeyi fazlası ile aştılar. Bu aç gözlülüğe verilecek ne ölümüz var. Ne de dirimiz var” dedi.

Zehra ninenin zeytinleri evlatlarından ayırmadıklarını söyleyen Karahan şunları söyledi: “Artık takatinin kalmadığı, yatağa bağlı kaldığı süreçlerde hep zeytinlerin akibetini sorardı. ‘Evlatlarım yerlerinde, yurtlarında yaşıyorlar değil mi? Sökülmediler değil mi’ diye sorardı. Onun bize vasiyeti; ‘Evlatlarıma iyi bakın. Kimsenin onları yerinden, yurdundan koparmasına izin vermeyin. Başka memlekette zaten yaşayamazlar’ olmuştu.”

AKP, şirketlere maden için talan yetkisi verince bu alanlar bu hale geldi.

YK Enerji: Ruhsat alanı içinde

Konuyla ilgili açıklama yapan YK Enerji, maden sahası sınırının devlet tarafından çizildiğini söyledi. Şirket, maden sahası ile kazı alanının birbirinden farklı olduğunu hatırlatarak “Maden ruhsat alanı yaklaşık 24 bin hektardır. Ancak esas olan kazı alanıdır. Kazı alanı madencilik faaliyetlerinin yapılacağı maksimum sınırı ifade eder. Milas’taki kazı alanımızın büyüklüğü ise sadece 885 hektardır” dedi. Şirket kabaca “Saha içindeki her metrekareyi kazmıyoruz” diyerek bu alanda kazı yapılmayacağını söyledi. Köylüler ise, “Mahalle mezarlığını tel ile çevirerek kapatmıştı, aylarca mezarlığa giremedik, sonra itirazlarımız üzerine mezarlığı açtılar” dedi.