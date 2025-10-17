CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, eski AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun mal varlığını gündeme getirdi.

Günaydın, hakkında şu ana kadar 213 farklı suç duyurusu bulunduğunu iddia ettiği Taşkesenlioğlu'na ilişkin herhangi bir girişimde bulunulmadığını belirtti.

Günaydın, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taskesenlioğlu'nun kardeşi ve hakkında üç yurt dışına çıkış yasağı olmasına rağmen yurt dışına kaçtığı öğrenilen Ünsal Ban'ın eski eşi olan Zehra Taşkesenlioğlu'nun servetleri arasında, İngiltere’de çiftlik, Afrika’da madenler, Piyasa değeri 82 milyon TL’yi bulan lüks bir yat, 100’e yakın taşınmaz, Sahibi ya da hissedarı olduğu AVM’ler, 180 milyon dolarlık birikim, 2,5 kg altın bulunduğunu iddia etti.

Günaydın'ın kamuoyunda tartışma yaratan iddiaları Sözcü TV’de "Uğur Dündar ile Arena" programında da masaya yatırıldı.

Sözcü TV İstanbul Haber Müdürü Cem Özkeskin, söz konusu iddiaları Zehra Taşkesenlioğlu’na yöneltti.

Taşkesenlioğlu ise şu yanıtları verdi:

"Benim tahayyül bile edemeyeceğim rakamlar bunlar. Hayatımda bu rakamları hiç görmedim. Benim, bırakın 180 milyon doları, neredeyse 18 bin dolarım bile yok."

Taşkesenlioğlu, 2,5 kilo altın iddiasına da şöyle yanıt verdi:

"Evet, bu altınlar bana aitti; fakat belli bir kısmı, Ünsal Ban ile olan hukuki süreçte eridi. Hukuki ücretlerim için kullanıldı."

Taşkesenlioğlu sözlerini öyle sürdürdü:

"Eğer özellikle bu çiftlik, AVM meselelerini iddia eden kişi bunu kanıtlarsa, ben kendisine bu mal varlığını hibe etmeye hazırım.

Milletvekiliyken yaptığım mal varlığının da beyanı gerekiyorsa, onu da yapmaya hazırım.

Yat, Ünsal Ban’a ait. Araştırıldığında kolaylıkla onun adına kayıtlı olduğu görülecektir."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in Bolu Mengen’deki şirketlerin eski danışmanına ait olduğu iddialarına da yanıt veren Taşkesenlioğlu, şunları söyledi:

"Bahsettiğiniz kişi idari personel olarak yalnızca 11 ay çalıştı. Şirket sahibi olduğunu bilmiyordum. Bu bilgiler bana da MASAK raporuyla ulaştı. Tek kabahatim güvenmekti.

Geldiğim noktada proje bir evliliğe kurban gittim. Hepsi bu.

Erzurumlu çoban hikayesi yalan. Bahsedilen olaylar 2016’da, yani ben daha Ünsal Ban’ı tanımadan önce gerçekleşmiş.

O dönemdeki tüm araziler Ünsal Ban, eski eşi ve abisi adına kayıtlıydı. Şu anda ise bu şirketler kayyumda."