Zekâ denilince akla genellikle analitik düşünce gelse de; duygusal, sezgisel, pratik ve algısal zekâ gibi birçok farklı türü bulunuyor. Astrologlara göre Zodyak kuşağında öyle üç burç var ki, bu zekâ türlerinin neredeyse tamamına sahip olmalarıyla diğerlerinden ayrılıyor.

Başak: Kusursuz analiz ve detayların efendisi

Astrologlar tarafından Zodyak'ın en zeki burcu olarak kabul edilen Başak, farklı zekâ türlerini bir araya getirmesiyle öne çıkar. Bu burçta doğan kişiler, olaylardaki en küçük ayrıntıları bile fark etme konusunda doğal bir yeteneğe sahiptir. Hem analitik hem de yaratıcı olmaları, onları karşılaştıkları sorunları çözmede usta yapar.

Başaklar, başkalarının gözden kaçırdığı detaylara odaklanarak insanları ve durumları kusursuz bir şekilde okuyabilir. Ancak bu üstün yetenekleri, aynı zamanda en büyük zorluklarıdır. Her durumu gereğinden fazla analiz etme eğilimleri, zaman zaman onları takıntılı düşüncelere sürükleyebilir.

Akrep: Sezgisel güç ve stratejik zekâ

Akrep burcu insanları, keskin ve nüfuz edici zekâlarıyla tanınır. Son derece sezgisel olan Akrepler, bir kişinin veya durumun zayıf noktasını ("Aşil topuğu") anında tespit etme ve olayları kendi lehlerine çevirme konusunda ustadır. Bağımsız karakterleri, kimsenin onların duygularıyla oynamasına izin vermez.

Doğru zamanda doğru şeyi söyleme yetenekleri ve keskin zekâları, onları formda birer stratejist yapar. Žena Blic'in belirttiği gibi, "Bu kişiler derin düşünmeye, etraflarındaki insanları ve durumları aşırı analiz etmeye yatkındırlar." Bu derinlemesine düşünme tarzı, onlara olayların ardındaki gerçekleri görme gücü verir.

Kova: Yaratıcı problem çözme ve farklı bakış açısı

Kova burçları, dünyaya tamamen farklı bir pencereden bakan, orijinal ve zeki bireylerdir. Özellikle iş hayatında veya pratik konularda, karşılaştıkları sorunlara "ışık hızıyla" yaratıcı çözümler bulabilir ve etraflarına yol gösteren tavsiyeler verebilirler.

Ancak bir Kova'nın zekâsını tam olarak kullanabilmesi için konunun ilgisini çekmesi gerekir. Eğer bir konu onlar için ilham verici değilse, bir dakikalarını bile boşa harcamazlar.

Luftika'nın belirttiği gibi, "Çok derin düşünceli insanlardır, felsefi konuları tartışmayı severler ve felsefe yapmayı dünyanın en basit işi olarak görürler." Bu entelektüel derinlik, onları Zodyak'ın en özgün düşünürlerinden biri yapar.