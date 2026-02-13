A Milli Takım'ın yıldızı Zeki Çelik, 4. sezonunu geçirdiği Roma'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

İtalyan ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcunun takımdan bedelsiz ayrılması gündemde.

Tuttosport'un haberine göre; Inter için Zeki Çelik uygun maliyetli bir transfer seçeneği olarak ön plana çıkıyor. Haberin detaylarında, Roma'nın 28 yaşındaki sağ bek ile sözleşme yenileme konusunda henüz görüşmelere başlamadığı ve futbolcunun yaz transfer döneminde ayrılık olasılığının yüksek olduğu vurgulandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Inter'in, Zeki Çelik için de olumlu bir ihtimal olduğu aktarıldı. Bu sezon 30 maçta forma giyen deneyimli sağ bek 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.