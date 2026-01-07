Zekâ yalnızca testlerle ölçülmüyor; günlük hayatta sergilenen küçük davranışlar da ipucu veriyor. Özellikle duş sonrası rutinler, kişinin disiplin, dikkat ve planlama becerilerini ortaya koyuyor.

ISLAK AYAKLA EVDE DOLAŞMAK: “SONRASINI DÜŞÜNMEME HALİ"

Duştan sonra ayaklarını kurulamadan evde dolaşanların, kısa vadeli rahatlığı uzun vadeli sonuçların önüne koyduğu belirtiliyor. Psikologlara göre bu davranış, “sonrasını düşünmeme” haliyle ilişkilendiriliyor. Basit bir üşütme riskini bile göz ardı etmek, planlama ve öngörü eksikliğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

TEMİZ VÜCUDA KİRLİ ÇAMAŞIR: ÇELİŞKİYİ GÖREMEMEK

Duştan çıkıp temiz vücuda kirli çamaşır giymek ise uzmanlara göre mantıksal tutarlılığı göz ardı eden bir alışkanlık. Bu davranış, “çelişkiyi fark edememe” ve “detaylara dikkat etmeme” ile bağlantılı. Zeki bireyler genellikle küçük detaylarda bile tutarlılık ararken, bu alışkanlık tam tersine özensizlik olarak yorumlanıyor.