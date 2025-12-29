Uzmanlar, “kesinlikle olur” ya da “asla gerçekleşmez” gibi mutlak ifadelerin, düşünsel esnekliğin sınırlı olduğuna işaret edebileceğini belirtiyor. Zihinsel olarak güçlü bireyler, belirsizliği yok saymak yerine kabul etmeyi tercih ediyor. Bu nedenle “yüksek ihtimal”, “mevcut verilere göre” veya “yüzde 60 olasılık” gibi ifadelerle konuşmayı seçiyorlar. Bu dil, fikirlerin yeni bilgilerle güncellenmesine açık kalmasını sağlıyor.

OLASILIKLA DÜŞÜNENLER DAHA İSABETLİ KARARLAR ALIYOR

Bilişsel psikoloji alanında yapılan araştırmalar, tahminlerini oranlar ve yüzdelerle ifade eden kişilerin daha tutarlı sonuçlara ulaştığını ortaya koyuyor. Uzun vadeli öngörülerde, bu kişilerin yanılma paylarının daha düşük olduğu tespit edildi. Uzmanlara göre bunun nedeni, kesin yargılar yerine kontrollü ve kademeli değerlendirmeler yapılması.

SAYISAL VE ESNEK DÜŞÜNCE GÜNLÜK HAYATTA AVANTAJ SAĞLIYOR

Olasılık temelli düşünme yalnızca akademik alanlarla sınırlı kalmıyor. Sağlık, finans ve kariyer kararlarında da bu yaklaşımın daha dengeli sonuçlar doğurduğu belirtiliyor. Riskleri “var” ya da “yok” şeklinde değil, oranlarla değerlendiren bireylerin ani ve pişmanlık doğuran kararlar almaktan kaçındığı ifade ediliyor.

ZEKA CÜMLE YAPISINDA SESSİZCE ORTAYA ÇIKIYOR

Uzmanlara göre zeki bireyler başarıdan ya da sonuçlardan söz ederken bile temkinli bir dil kullanıyor. “Kesin başarılı olur” yerine, “mevcut koşullarda başarı ihtimali yüksek” gibi ifadeler tercih ediliyor. Akademik çalışmalarda da “kanıtlandı” yerine “veriler destekliyor” ifadesinin kullanılması, bu yaklaşımın bir yansıması olarak görülüyor. Bu dil, zeka gösterisinden çok zihinsel olgunluğun göstergesi olarak kabul ediliyor.