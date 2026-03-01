Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Domenico Tedesco'nun sağlık sorunları nedeniyle kulübede yer alan Zeki Murat Göle, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

'HEMEN KARAR VERME ŞANSINIZ OLMUYOR'

Değişikliklerin geciktiği yönündeki soruya yanıt veren Zeki Murat Göle "Sonuçta bilgi alışverişi oluyor, kulübeyle olsun, yukarıdaki analiz departmanından arkadaşlarla. Bazı şeylerde hemen karar verme şansınız olmuyor. Bir değişiklik tüm maçın kaderini etkileyecek. Daha erken değişiklikler olabilirdi belki. Böyle bir tercih yaptık.

Hocamız rahatsız olduğu için biz ona destek oluyoruz. Biz kendi başımıza karar veremiyoruz. Sadece ben değilim. Hocanın da bir ekibi var. İletişim halindeyiz. Hocamızla iletişim kurabildiğimiz zamanlar oluyor, rahatsızlığı nedeniyle kuramadığımız zamanlar oluyor." dedi.

Maça iyi başlayamadıklarını belirten Göle, "Biz 2 puanı ilk yarıda kaybettik. Enerji eksikliği ilk yarıda vardı. Oyuna yüksek tempoda başlayamadık. 3 gün önceki Nottingham maçındaki enerjiyi oluşturamadık. Çok fazla erken oynama, çok fazla uzun top isteği vardı. Biraz daha topa sahip olabilirdik. Genel anlamda bunlar eksikti ilk yarıda. Nelson Semedo'nun sakatlığı da beklenmedik bir değişiklik oldu. İkinci yarı başında konsantrasyon eksikliğinden gol yedik. Fenerbahçe seviyesinde görülmeyecek goller yedik. 2-2'ye getirdik, reaksiyon gösterdik. Fırsatlar da yakaladık. Değerlendirsek farklı şeyler konuşulurdu. Şampiyonluk yarışı hala uzun. Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.