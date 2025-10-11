Topluma mal olmuş ve yaşamını kaybetmiş isimlerin hayatlarını anlatan filmlerin yapımcısı olarak tanınan Mustafa Uslu, geçen yıl Zeki Müren'in de yaşamını sinemaya aktaracağını duyurmuştu.

'Naim', 'Müslüm', 'Ayla', 'İyi ki Varsın Eren' gibi filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu

Zeki Müren'in mirasını bağışladığı Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı ise projeye karşı çıkıp yargı yoluna gitmişti.

Bu dava sürerken Mustafa Uslu, Zeki Müren projesi için hazırladığı tanıtım filmini çeşitli festivallerde gösterdi. Bunun üzerine mahkeme tanıtım filminin gösterimine yasak getirdi.

KASAYA KAPATILDI

Mahkeme kararı, sadece gösterim yasağıyla kalmadı. Aynı zamanda tanıtım filminin bulunduğu flaş belleğin mahkeme kasasında muhafaza edilmesine hükmedildi.

Ayrıca, davaya atanacak bilirkişinin tanıtım filmini incelemesi ve içeriğin Zeki Müren'in hayatıyla ilgili olup olmadığını belirlemesi kararlaştırıldı.