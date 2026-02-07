Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin Haziran ayında Rusya'nın Ukrayna işgalini sona erdirmek için gerekli tüm müzakereleri tamamlamayı ve gerekli tüm belgeleri imzalamayı önerdiğini söyledi.

Zelenski, “ABD, tarafların bu yaz başında savaşı sona erdirmesini öneriyor” dedi ve "ABD bu durumun gerçekleşmesi için taraflara baskı uygulamaya başlayacağını" söyledi.

KievPost'un haberine göre ABD, Mart ayında imzalanacak bir barış anlaşması için baskı uyguluyor. Bu kapsamda Ukrayna'da yapılacak erken bir seçim de gündeme taşındı.

Reuters'a göre, ABD ve Ukraynalı müzakereciler, olası bir barış anlaşmasının ülke çapında bir referanduma sunulmasını öngören bir çerçeve üzerinde görüştüler; bu referandum muhtemelen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleriyle birlikte yapılacak olsa da, önemli siyasi, hukuki ve güvenlik engelleri henüz çözülmedi.

Kiev’de gazetecilerle bir araya gelen Zelenski, toplantıda ABD ve Rusya'nın Ukrayna'nın katılımı olmadan ikili anlaşmalar yapabileceğini de ekledi.

Abu Dabi'de başlayan üçlü görüşmelerin haftaya ABD devam etmesi bekleniyor. Yine de Ukrayna lideri olası risklere karşı heyetinin Washington'a net bir duruş sergilediğini aktardı.

UKRAYNA NE İSTİYOR

Zelenski Rusya ve ABD arasındaki herhangi bir hükmün Ukrayna anayasasına aykırı olamayacağını vurguladı.

Zelenski, Ukrayna'nın toprak tavizlerine sadece referandum yoluyla karar verebileceğini belirtmişti. Bununla birlikte Ukrayna'ya ödenecek bir savaş tazminatı da Kiev tarafından talep ediliyor.

Zelenski Rus müzakereci Kirill Dmitriev tarafından ABD'ye sunulan ve yaklaşık 12 trilyon dolar değerinde olduğu belirtilen paketi örnek gösterdi.

Bu paketin geniş kapsamlı bir ekonomik iş birliği çerçevesi sunduğu ifade ediliyor. Ukrayna lideri içinde Ukrayna ile ilgili maddelerin bulunduğu hiçbir anlaşmayı Kiev olmadan desteklemeyeceklerini beyan etti.

KİLİT NOKTA, DONBAS

Müzakerelerde en hassas konu olan toprak meselesi henüz çözülemedi. Ukrayna heyeti 4 yıldır savunduğu ve uğruna yüzbini aşkın askerini kaybettiği Donbas bölgesi konusundaki tutumunu yineleyerek mevcut pozisyonların korunmasının en gerçekçi ateşkesin temeli olduğunu savundu.

Rusya ise anlaşma için Ukrayna birliklerinin Donbas'tan tamamen çekilmesini şart koşuyor. Zelenski "nerede duruyorsak orada kalırız" modelinin en adil yaklaşım olduğunu dile getirdi.

ABD tarafı bölgede serbest ekonomik bölge kurulması fikrini bir uzlaşı noktası olarak gündeme getirdi.

Zelenski toprağın kime ait olduğunun tartışmaya kapalı olduğunu ve kontrolün tamamen kendilerinde kalması gerektiğini söyledi.