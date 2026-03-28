Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İran için çalışan Rus uydularının 26 Mart’ta İncirlik Üssü’nü incelediğini belirten Zelenskiy, “Rus uydularının, İran adına ABD’ye ait askeri tesisleri gözetlediğine dair elimizde bilgiler var. Türkiye’deki İncirlik Hava Üssü, Katar’daki El-Udeid Hava Üssü, 24 Mart’ta Kuveyt Uluslararası Havalimanı ve Büyük Burgan sahasındaki petrol tesisleri ile 25 Mart’ta Suudi Arabistan’daki hava üsleri bu kapsamda incelendi. Petrol ve doğalgaz sahalarında da inceleme yaptılar.” ifadelerini kullandı.

