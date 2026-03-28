Cem YILDIRIM

Altura adlı 1 milyon varil petrol yüklü tankerin İstanbul boğazına yaklaşırken saldırıya uğrayıp vurulması büyük tartışma yarattı. 26 mart sabahı Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na 22 kilometre uzaklıkta meydana gelen olayın insansız deniz aracı ile gerçekleştiği aktarıldı.

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Saldırıyı Ukrayna gerçekleştirdi. Türkiye’ye gözdağına yönelik bu küstah hamle cevapsız kalmamalı” dedi. Sakarya Karasu sahilinde ise menşei bilinmeyen bir insansız hava aracına ait parçalar bulundu.

MONTRÖ MESAJI

“Karadeniz’de, kendi kıta sahanlığımız içinde, Türk Boğazları’nın hemen dışında gerçekleşen bu tür saldırıları engelleyemiyor oluşumuz ciddi bir güvenlik açığıdır” diyen Gürdeniz şunları kaydetti:

İKİ MESAJ VAR

“Bu hadise artık bardağın taştığını göstermektedir, verilen 2 mesaj açıktır. Montrö rejimiyle Türkiye’nin kontrolündeki Türk Boğazları trafiğine, Türkiye’ye en yakın noktada müdahale edilebileceği gösterilmiş, dolu bir ham petrol tankerine saldırı yapılarak, gerekirse Türkiye’nin çok büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya bırakılabileceği mesajı da verilmiştir. Anadolu’da NATO için müşterek kolordu karargahı kuracağı haberleri ardından NATO destekli Ukrayna’nın Türkiye’ye gözdağı veren bu küstah hamlesi cevapsız kalmamalıdır”

Hürmüz Boğazı tamamen kapatıldı

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nın deniz trafiğine kapatıldığını duyurarak, yasağı ihlal etmeye çalışan gemilere sert müdahale edileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan Suudi Arabistan, başkent Riyad bölgesine İran tarafından 6 balistik füze saldırısı gerçekleştirildiğini, bunlardan ikisinin engellendiğini belirtti.

İncirlik’te yanlış alarm

Adana’da bulunan İncirlik Üssü’nde sirenler çaldı. Siren sesleri halkta tedirginlik yaratırken Milli Savunma Bakanlığı, “Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir” ifadesi kullanıldı.