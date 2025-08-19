Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupalı liderler, Trump ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye ilişkin müzakerelerde bulunmak üzere Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Tarihi görüşme öncesi Trump, Zelenskiy'i kapıda karşıladı. Görüşmelerin arından Donald Trump ile Zelenskiy, son gelişmelere ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump, işlerin yolunda gitmesi durumunda Putin ve Zelenskiy'nin katılımıyla üçlü bir zirve düzenleyeceklerini ifade etti.

KIYAFET TARTIŞMASI

Olaylı Trump-Zelenski zirvesinde giydiği kıyafet nedeniyle Trump'ın eleştirilerine maruz kalan Zelenski, yine kıyafetiyle gündeme geldi.

Zelenski son görüşmeye askeri üniforma andıran kıyafet yerine takım elbiseyle geldi. Trump bunun üzerine Zelenski'ye "İnanmıyorum, bayıldım" dedi. Zelenski ise "Elimden gelenin en iyisi bu" diye cevap verdi.

NE OLMUŞTU?

Zelenski, şubat ayında gerçekleştirdiği ziyaretinde askeri tarzdaki kıyafeti nedeniyle ABD'de hedef alınmıştı.

Trump, “Bugün çok şık görünüyorsun” diyerek Zelenski'yle alay etmişti, gazeteci Brian Glenn de Ukrayna liderini, 'neden hiç takım elbise giymiyorsun' diyerek küçümsemişti. Zelenski bunun üzerine “Bu savaş bitince bir tane giyeceğim" cevabını vermişti.