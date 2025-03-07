ABD ve Ukrayna'dan üst düzey yetkililer, savaşın sona erdirilmesine yönelik ilk adımları görüşmek için gelecek hafta bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Görüşme, ABD’nin Ukrayna’ya verdiği desteğe dair belirsizlik yaratan bir dizi hamlesinin ardından planlandı. Başkan Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski görüşmenin gerçekleşeceğini doğruladı. Görüşmenin Suudi Arabistan’da yapılması bekleniyor.

Beyaz Saray’da geçen hafta Trump ve Zelenski arasında yaşanan tartışmaınn hemen ardından görüşmenin planlandığı duyuruldu.

Oval Ofis’te Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Zelenski’yi ABD’nin sağladığı destek karşısında yeterince minnettar olmamakla suçladı. Bu tartışmadan günler sonra Trump hükümeti, Ukrayna'ya olan askeri ve istihbarat yardımlarını askıya aldı.

Zelenski, toplantının ardından yaptığı açıklamalarda yaşananlardan dolayı üstü kapalı bir şekilde pişman olduğunu ifade etti.

Brüksel'de Avrupalı liderle yapılan acil güvenlik toplantısından sonra Zelenski, Güney Afrika'ya geldi. Burada Rusya'ya karşı daha fazla toplamak üzere görüşmelerde bulundu

Her iki taraf da ABD’nin Ukrayna’daki doğal kaynaklardan elde edilecek gelirin bir kısmına ortak olmasını öngören bir anlaşmaya sıcak bakıyor.

Zelenski, “Ukrayna ve Amerikan ekipleri çalışmalarına yeniden başladı. Gelecek hafta anlamlı bir görüşme yapmayı umuyoruz” diye konuştu.

Zelenski, "Ukrayna’nın bu savaşı bitirme çerçevesinde güvenliğini güvence altına almak için daha büyük çaba göstermeye hazır ülkelerin askeri temsilcileriyle” buluşacağını söyledi. Görüşmenin Salı günü yapılacağını belirten Zelenski, toplantıya kimlerin katılacağını açıklamadı.

UKRAYNA TAM ATEŞKES PEŞİNDE

Beyaz Saray önünde gazetecilere konuşan Trump yönetiminin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, görüşmelerin Suudi Arabistan’da yapılacağını söyledi.

Witkoff, “Amaç, bir barış anlaşması çerçevesi ve ilk aşamada bir ateşkes sağlamak.” Witkoff, Zelenski’nin Oval Ofis’teki gergin görüşmenin ardından Trump’ın liderliğini öven sözlerinin, Ukrayna’nın ABD ile ilişkilerini iyileştirdiğini belirtti.

Zelenski, gelecek hafta yapılacak toplantıda, Rusya’nın uzun vadeli barışa ne kadar istekli olduğunu ölçmek için belirli taahhütler vermesini talep edeceklerini söyledi.

Riyad'daki toplantı öncesi Zelenski, bir tümsel ateşkesten önce "denizde ve havada ateşkes ilan edilmeli ve saldırganlığın kaynağı olan Rusya'ya daha fazla baskı yapılmalı" diye konuştu.

Ukrayna Başkanı, “Ukraynalılar gerçekten barış istiyor ama Ukrayna’dan vazgeçme pahasına değil. Müzakerelerin asıl sorusu, Rusya’nın savaştan vazgeçmeye istekli olup olmadığıdır” dedi.

Moskova’dan gelen resmi açıklamalar, bir ateşkes ya da savaşın sona erdirilmesine yönelik bir sinyal içermiyor. Ancak Witkoff, Rusya’nın görüşmeleri sürdürmeye istekli olduğunu belirtti.

ABD Özel Temsilcisi, “Ukraynalılarla yapılan görüşmeler, umarım Ruslara da olumlu bir sinyal olur çünkü onlar da burada bir şeylerin sonuçlanmasını istediklerini gösterdi” dedi.