Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin Orta Doğu’da İran tarafından kullanılan “Şahed” tipi insansız hava araçlarına karşı yürütülen çalışmalarda Ukrayna’dan yardım istediğini belirtti. Ukrayna lideri, söz konusu talebin ardından gerekli çalışmaların başlatılması için ilgili kurumlara talimat verdiğini ifade etti. Zelenskiy açıklamasında, gerekli kaynakların sağlanması ve uygun güvenlik koşullarının oluşturulması halinde Ukraynalı uzmanların görevlendirilebileceğini bildirdi.

