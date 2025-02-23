"Tam kapsamlı savaşın üçüncü yıl dönümünün arifesinde Rusya, Ukrayna'ya karşı 267 saldırı insansız hava aracı fırlattı. Bu, İran insansız hava araçlarının Ukrayna şehir ve köylerine saldırmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en büyük saldırıydı."

Ukrayna hava kuvvetleri yaptığı açıklamada, 138 insansız hava aracının düşürüldüğünü ve 119'unun elektronik savaş nedeniyle radarlardan kaybolduğunu, Rusya'nın ayrıca üç balistik füze fırlattığını söyledi. Ukrayna'nın beş bölgesinde hasar bildirildi.

Moskova, aylardır Ukrayna'ya hava savunmasını tüketmek amacıyla neredeyse her gece toplu İHA saldırıları düzenliyor.

Zelenskiy, Rusya'nın geçen hafta Ukrayna'ya toplamda 1.150'ye yakın saldırı amaçlı insansız hava aracı, 1.400'den fazla güdümlü hava bombası ve çeşitli tiplerde 35 füze fırlattığını söyledi.

Ukrayna'nın hava savunmasını çalıştıranlara teşekkür eden Devlet Başkanı, ülkenin yabancı müttefiklerini "adil ve kalıcı bir barış" sağlamak için birlik olmaya çağırdı.

"Bu, tüm ortakların birliğiyle başarılabilir. Tüm Avrupa'nın gücüne, Amerika'nın gücüne, kalıcı barış arayan herkesin gücüne ihtiyacımız var."

Kiev ve Avrupa müttefikleri, geçen hafta ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın Zelenskiy'e yönelik sözlü saldırılarının yanı sıra Ukrayna'nın davet edilmediği Riyad'daki ABD ve Rus heyetleri arasındaki toplantının ardından tedirginlik yaşadı.