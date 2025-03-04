Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'la geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'da yaşadığı tartışmaya ilişkin dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Görüşmenin olması gerektiği gibi geçmediğini belirten Zelenskiy, Donald Trump ile yaşadığı tartışmanın "üzüntü verici" olduğunu söyledi.

Kalıcı barışı sağlamak için Trump'ın liderliğinde çalışmaya hazır olduğunu ve "işleri yoluna koyma zamanının geldiğini" söyleyen Zelenskiy, barış sürecinin nasıl olabileceğine dair de bir öneride bulundu.

Önce ağır bombardımanın durabileceğini ve devamında esirlerin serbest bırakılmasının gündeme gelebileceğini belirten Zelenskiy, Rusya'nın da aynısını yapması halinde barış için diğer aşamalara geçilebileceğini ifade etti.