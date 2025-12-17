Türkiye, halk takviminde 'karakış' olarak bilinen sürece giriyor; Soğuk hava etkisini artırırken 'zemheri' döneminde birçok ilde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel müdürlüğü (MGM) internet sitesinden alınan bilgilere göre 17-22 Aralık döneminde yurdun büyük bölümünde sis ve puslu havayla birlikte soğuk hava da etkili olacak.

Yoğun sis; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da zaman zaman görülen kar yağışlarıyla birlikte etkisini daha çok gösterecek.

İSTANBUL'DA GECE EKSİLERİ BULABİLİR

Önümüzdeki haftalarda İstanbul başta olmak üzere Trakya'da sisli bir hava beklenirken megakentte gece sıcaklıkları 0'ın altına düşecek.

İstanbul'da sabah saatlerinde hissedilen sıcaklıklar 5 dereceye kadar düşmesi beklenirken gün içindeki sıcaklık 13 dereceye kadar çıkacak.

Marmara genelinde de 24-25 Aralık'tan itibaren kuzey-kuzeybatıdan gelecek soğuk hava ile birlikte yer yer yağı ve kar olasılığı artacak.

ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK

İç Anadolu Bölgesi'nde özellikle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplanmaya başladı.

Önümüzdeki günlerde sis ve pus etkisinin görüleceği başkent, 24-25 Aralık'tan itibaren yağışsız günler geçirecek.

Ankara'da gece sıcaklıklarının -3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de güneşli bir hava beklenirken İzmir'de gündüz sıcaklıkları 13 dereceye kadar ulaşacak.

Kentte gece 5 derece civarında soğuk hava bekleniyor.

KARADENİZ VE İÇ ANADOLU'DA KAR İHTİMALİ VAR

'Zemheri' döneminde özellikle Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde yağış ihtimali artacak.

İki bölgede yer yer kar yağışı görülebilir.