Uzun yıllardır AKP'de Grup Başkanvekili görevini yürüten Özlem Zengin, geçtiğimiz haftalarda Meclis'te yaşanan tartışma ile gündem olmuştu.



CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın iktidarın işe alım sürecine yönelik eleştirilerinin ardından AKP sıralarına yönelttiği "Hiç mi utanmıyorsunuz?" ifadesine yanıt veren Zengin, "Evet utanmıyoruz, gurur duyuyoruz yaptığımız işten" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu tartışmanın ardından Zengin, bu kez de erkek kardeşi Eyüp Çağatay Zengin'e verilen yeni görev ile sosyal medyada gündem oldu.



HAKİM YEĞENDEN SONRA BAŞHEKİM KARDEŞ



Şubat ayında Beştepe'de yapılan 'Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde hakim yeğeni Arif Dağhan'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştıran Zengin, aynı etkinlikte yeğenini de yanına alarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile poz vermişti.



Söz konusu görüntülere AKP'li isimlerden de sert tepkiler gelirken, Zengin bu kez erkek kardeşine verilen yeni görev ile tartışmaların merkezi oldu.

Tokat Üniversitesi yönetiminin aldığı karar ile Tokat Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği görevine Özlem Zengin'in erkek kardeşi Prof. Dr. Eyüp Çağatay Zengin getirildi.