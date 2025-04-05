Boykot çağrıları sonrası vatandaşlara “Vatan Haini” diyen DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan, “Bin pişmanım. Ben muhalif görüşlerim nedeniyle iktidar medyasından, Akit’ten linç yemiş biriyim” dedi.
ERDOĞAN HAYRANI
Ancak Özkan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayranı olduğu ortaya çıktı. Özkan yazdığı “Erdoğanofobi” adlı kitabında Erdoğan karşıtlığını “Ciddi siyasal bir hastalık’’ olarak tanımladı. Özkan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda basın danışmanıyken Milli Eğitim Bakanlığı’na geçti. Ahmet Davutoğlu Özkan’ı Başbakanlık Başmüşaviri yaptı.
EŞİNDEN BOŞANDI
Binali Yıldırım Başbakan olunca Özkan’ı görevden alıp araştırmacı kadrosuna atadı. Özkan da oluşturduğu çevreden faydalanarak memuriyetten istifa etti. Evli olan Özkan, milyon dolarlık hayata kavuşunca ilk iş olarak eşinden ayrıldı.
62 KİŞİ İÇİN SUÇ DUYURUSU
Özkan, aralarında Özgür Özel’in yanı sıra Berna Laçin ve Farah Zeynep Abdullah’ın olduğu 62 kişi hakkında, karalama kampanyası iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.