Türkiye'de üretimi sınırlı bölgelerde yapılan kuşkonmazın fiyatları adeta tavan yaptı. Market raflarında paket fiyatının 549 lira olduğu bir görselin sosyal medyada dolaşıma girmesiyle gündemde kendine yer bulan kuşkonmazın fiyatı bazı şehirlerde kırmızı etin kilogram fiyatına yaklaştı. Fiyatın yüksek olmasının sebebi üretim azlığı ve ihracat baskısı olarak görülse de bir sebze için bu kadar yüksek fiyat etkiletinin oluşması tepki çekti.

ZENGİN SOFRASININ YEMEĞİ

Türkiye’de üretim sınırlı olmasına rağmen kuşkonmazın bir bölümü Avrupa’ya ihraç ediliyor. Özellikle Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde yüksek fiyatla satıldığı için üreticiler iç piyasadan ziyade dış piyasayı tercih ediyor. Uzmanlar, tarımsal destek ve teşviklerin artırılmaması halinde bu dengesizliğin daha da büyüyeceği uyarısında bulunuyor.

Pazarcılar, artık kuşkonmazı sergilemekten bile çekindiklerini söylüyor. Bir esnaf, “Tezgahta duruyor ama alan yok. Soruyorlar, fiyatı duyunca gülüyorlar. Kuşkonmaz artık zengin sofrasına mahsus hale geldi” diyor.

SADECE BİRKAÇ ŞEHİRDE YETİŞTİRİLİYOR

Türkiye’de kuşkonmaz üretimi hâlâ sınırlı sayıda bölgede yapılıyor. En yoğun üretim alanları Afyonkarahisar, Aydın, Antalya ve Eskişehir çevresinde bulunuyor. Ancak üreticiler, bitkinin özel bakım istemesi, işçiliğin yoğun olması ve hasat sürecinin zahmetli oluşu nedeniyle üretim maliyetlerinin çok yüksek olduğunu belirtiyor. Yetiştiriciler, “Kuşkonmaz her yıl yeniden dikilmez, ama bakımı yıl boyu ister. Sulama, gübre, işçilik derken maliyet katlanıyor. Biz satarken kazanmıyoruz, vatandaş alırken zaten alamıyor.” ifadelerini kullanıyor.

SAĞLIK DOSTU AMA CEBE ZARAR

Kuşkonmaz, lif, folik asit ve antioksidan açısından zengin bir sebze olarak biliniyor. Diyet listelerinden restoran menülerine kadar pek çok alanda yer bulan bu ürün, özellikle sağlıklı beslenme trendinin etkisiyle daha çok talep görmeye başladı. Ancak artan ilgi, fiyatların da yükselmesine neden oldu.

Beslenme uzmanları, “Kuşkonmaz gerçekten çok faydalı ama tek mucize o değil. Yerli alternatif sebzelerle aynı vitamin ve lif değerlerine ulaşmak mümkün,” diyerek tüketicilere daha ekonomik alternatiflere yönelme çağrısında bulunuyor.