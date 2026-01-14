İklim krizinin en somut nedenlerinden biri olan adil karbon salımı, 2026 yılında zenginler tarafından 10 günde tüketildi. Oxfam tarafından yapılan araştırmaya göre, en zengin 0,1'lik kesim yıllık karbon bütçesini yalnızca 3 içerisinde aştı.

Bu aşırı emisyonların en ağır sonuçlarını ise iklim krizine en az katkısı olan kesim tarafından yaşayacağı belirtildi. En fazla etkilenecek gruplar arasında düşük gelirli ülkeler, yerli halk, kadınlar ve çocuklar olacak.

EKONOMİK ZARAR 44 TRİLYON STERLİNE ÇIKABİLİR

Araştırmada, düşük ve orta gelirli ülkelerin bu emisyonların yol açtığı yıkıcı etkiler karşısında en kırılgan oldukları belirtildi. Ekonomik zarar ise küresel ölçekte 2050'ye kadar 44 trilyon sterline çıkacağı ifade edildi.

YOKSULLARIN 1 YILDA, ZENGİNLER 8 GÜNDE

Yaşanılacak olan bu kriz öngörüsü sonrasında Oxfam, İngiltere Maliye Bakanı'na çağrıda bulundu. İklimi kirleten aşırı servetler üzerindeki vergilerin artırılmasını isteyen Oxfam, İngiltere'nin en zengin yüzde 1'inin, 8 günde ürettiği karbon kirliliğinin, en yoksul yüzde 50'nin bir yılda ürettiği emisyona eşit olduğunu vurguladı.

Yayınlanan rapora göre, süper zenginler sadece doğrudan emisyonların büyük bölümünden sorumlu değiller. Ayrıca, en kirletici sektörlere yatırım yapıp dolaylı emisyonları da büyütüyorlar. Yani ortalama bir milyarderin yatırım portföyünün, yılda 1,9 milyon ton karbondioksit salımı yapan şirketlerle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

ZENGİNİN KARBONDİOKSİT SALIMI 400 BİN BENZİNLİ OTOMOBİLE DENK

Yani bu miktar yaklaşık 400 bin benzinli otomobilin yıllık emisyonuna denk.

Bilim insanlarının uzlaştığı küresel hedeflere göre, 2015’te imzalanan Paris Anlaşması kapsamında küresel ısınmanın sanayi öncesi seviyelere göre 1,5 dereceyle sınırlandırılabilmesi için, dünyanın en zengin yüzde 1'inin emisyonlarını 2030’a kadar yüzde 97 oranında azaltması gerekmekte.