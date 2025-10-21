İş Adamı Murat Ülker ve eşi Betül Ülker yürüyüş yaparken görüntülendi. Gazeteciler ile kısa süre sohbet ederek yürüyen Murat Ülker, Türkiye'nin zenginleri listesi ile ilgili sorunca Murat Ülker'den dikkat çeken bir yanıt geldi.

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

Yürüyüş yaparken gazetecilerle karşılaşan Murat Ülker, zenginler listesindeki yerinin değişmesi ile ilgili sorulan soruya çok kısa yanıt verdi.

Gazetecilerin "Murat Bey zenginler listesi değişti. Listedeki yeriniz de değişti ne düşünüyorsunuz?" sorusuna gülerek şu yanıtı verdi:

"Ne güzel Elhamdülillah, şükürler olsun"