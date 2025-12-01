İsviçre’de zenginlere yönelik yüksek oranlı servet vergisi önerisi, yapılan referandumda açık farkla reddedildi. Ülkede 50 milyon İsviçre frangı ve üzerindeki miraslara yüzde 50 vergi getirilmesini öngören teklif, seçmenlerin yüzde 80’inden fazlası tarafından kabul görmedi.

Genç Sosyalistler tarafından gündeme getirilen öneri, “Zenginlerden vergi alın, iklimi koruyun” sloganıyla tanıtılmış ve elde edilecek gelirle binaların yenilenmesi, yenilenebilir enerji yatırımları ve toplu taşımacılığın geliştirilmesi gibi ekolojik dönüşüm projelerinin finanse edilmesi hedeflenmişti.

Teklif, bir kişinin devrettiği veya hediye ettiği 62 milyon doları aşan tüm varlıkların vergilendirilmesini öngörüyordu. Bu düzenlemenin ülkede yaklaşık 2 bin 500 kişiyi etkilemesi bekleniyordu.

Ancak hükümet ile sol partiler dışındaki tüm siyasi partiler, verginin zengin girişimcilerin ve iş insanlarının ülkeyi terk etme riskini artıracağı gerekçesiyle öneriye karşı çıktı. İş dünyasında büyük tartışma yaratan teklif, referandumda geniş katılımlı bir ret oyu aldı.