Ekonomik kriz derinleşirken vatandaşın alım gücü de sabrı da tükenmeye devam ediyor. İstanbul Mecidiyeköy’deki semt pazarında konuşan vatandaşlara Türkiye’nin en önemli sorununun ne olduğu soruldu. Ortak cevap adaletsizlik ve ekonomik kriz oldu.

Ülkede yaşanan adaletsizliğe dikkat çeken bir vatandaş, “Birileri var dünya kadar hırsızlık yapmış, hesap sorulmuyor; birilerinin ne yaptığı belli değil hapishaneye gönderiliyor” dedi. Yıllarca Konya’da çiftçilik yaptıktan sonra şimdi semt pazarında küfesiyle ek gelir elde etmeye çalışan bir başka vatandaş şöyle konuştu:

Ülke sahipsiz

“Türkiye sahipsiz. Amerika’ya, İsrail’e teslim oldu. Başta, devlette sahip yok. Her şeyin ipini koyverdi. Zenginlere para dağıtıyor, fakirlere hiç. Gavur parası 50 lira oldu, herşey arttı, ses yok. Onlar sadece ceplerine uğraşıyorlar fakir fukarayı düşünen yok. Yemek yemedikten sonra geçiniyoruz. Yemiyoruz. Patates olmasa kaldık.”

Yoksulluk ve adaletsizlik karşısında öfkesi dinmeyen vatandaşlar, siyasetçileri sokağa davet etti. Bir vatandaş, “Öyle açlık, yoksulluk geride kaldı demekle olmuyor ekran başında. Gelsin, görsün milleti de ondan sonra konuşsun. Bakıp geçiyoruz. Emekli parasına az zam yapsa, verdiğini iki, üç kat geri alıyor hemen. Enflasyon ne zaman düşüyor biliyor musun? Yazın meyveler, sebzeler çürüyor ya, çöpe atacağına veriyor uyguna. Esnaf düşüyor, devlet değil” ifadeleriyle öfkesini dile getirdi.

‘Yolda yürümeye korkuyoruz’

Ülkede hakim olan sindirme politikalarının halkı korkuya ittiğini belirten bir vatandaş, “Adalet yok, hukuk yok; hakkını savunamıyorsun. En küçük bir kelime konuştuğunda, hemen hakaretten içeriye giriyorsun. Rahat, adaletli bir ortamda değiliz. Yolda yürümeye korkuyoruz; kimseye laf söyleyemiyorsun” dedi.

‘Suçlular dışarda geziyor’

Siyasi tutuklamalara değinen bir vatandaş da, “Mesela şu anda hiç suçu olmayan insanların hapishaneye tıkılması. Birileri var dünya kadar hırsızlık yapmış, hesap sorulmuyor; birilerinin ne yaptığı belli değil hapishaneye gönderiliyor” diye konuştu.

‘Her şeyin başı adalet’

Ülkedeki bütün sorunların çözümünün adalette olduğunu belirten bir vatandaş ise öfkesini şu sözlerle dile getirdi: “Bu ülkenin en büyük sorunu adalet. Adalet düzelmedikten sonra bu ülkede hiçbir şey düzelmez. Ne eğitim düzelir, ne ekonomi düzelir, ne de diğer sorunlar biter.”

‘Ben düşüş görmedim’

Ekonomi yönetiminin ‘ekonomi iyiye gidiyor’ söylemlerine karşın sokaktaki bir vatandaş, “Ekonomi. Enflasyonda ben düşüş görmedim. Hep pahalı. Balığa baktım şimdi, almış başını gitmiş; güya ucuz olacak. Almadan gideceğiz” ifadelerini kullandı.