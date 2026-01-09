ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bu ay yürürlüğe girmesi planlanan ve milyarderlerin varlıklarını yüzde 5 oranında tek seferlik vergilendirmeyi öngören "milyarderler vergisi" tasarısı, teknoloji dünyasının devlerini Florida’ya yönlendiriyor.

Google’ın kurucusu Larry Page, Miami’de peş peşe satın aldığı iki dev malikane için toplam 173,4 milyon dolar harcayarak Kaliforniya’yı terk eden en dikkat çekici isim oldu.

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ LİSTESİN YER ALIYOR

Yaklaşık 270 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri listesinde yer alan Page, vergi yükümlülüğünden kaçınmak amacıyla rotasını Miami’nin prestijli bölgesi Coconut Grove’a çevirdi.

Wall Street Journal’ın haberine göre, Aralık 2025 ve Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşen bu işlemler, sadece bir yatırım değil, stratejik bir finansal yer değiştirme olarak nitelendiriliyor.

Page bu hamlesinde yalnız değil. Google’ın diğer kurucusu Sergey Brin’in de Miami’de mülk edinmek için görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor