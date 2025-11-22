Birçok ünlü isim, hayatlarının film olması durumunda kendilerine Serenay Sarıkaya'nın hayat vermesini dile getirmişti. Zerrin Özer, Kibrariye, Deniz Seki ve merhume şarkıcı Güllü, geçmişte yaptığı açıklamalarda "Beni, Serenay canlandırsın" demişti.

Serenay Sarıkaya'ya bir çağrı da Mahmut Tuncer'den geldi. Tuncer katıldığı bir programda "Hayatım bir gün film olursa Serenay Sarıkaya oynasın.Onun oyunculuğu çok iyi, o beni oynayabilir. Makyaj falan yapılır yani" açıklamasında bulundu.

ÜÜnlü türkücünün tercihi sosyal medyada gündem oldu.

Sarıkaya, şimdiye kadar rol aldığı filmlerde herhangi bir ünlüyü canlandırmadı.