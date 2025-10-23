

Gaziantep’te bulunan ve farklı kültürlerin izlerini taşıyan Zeugma Antik Kenti’ndeki kazılar 1987 yılından bu yana devam ediyor… Bu kazılarla antik dünyanın kültürel zenginlikleri bir bir gün yüzüne çıkarılıyor…

Zeugma’nın en iyi korunmuş Roma evi örneklerinden biri olan Muzalar Evi de bu değerlerden biri…

Klasik Yunan eğitiminin vazgeçilmez parçaları olan lirik şiir, tarih, müzik, astroloji ve felsefe gibi konuların ilham perileri sayılan ‘dokuz peri’nin yer aldığı Muzalar Mozaiği’ni de barındıran ev, arkeologlar tarafından ‘Muzalar Evi’ olarak adlandırılmıştı.

938 ESER ÇIKARILDI

Muzalar Evi’ndeki kazı çalışmaları, 2007 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutalmış Görkay başkanlığındaki ekip tarafından başlatıldı.

2012’den itibaren İş Bankası tarafından desteklenen çalışmalar 2019 yılında tamamlandı… Kazılarla gün yüzüne çıkarılan 938 eser de Gaziantep Arkeoloji Müzesi’ne kazandırıldı.

KORUGAN YAPI HAZIR

Muzalar Evi’nde Gaziantep Valiliği tarafından Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla inşa edilen korugan yapı da bir süre önce tamamlandı. Hem mozaikleri dış etkenlerden koruyacak hem de ziyaretçilerin rahatlıkla gezebilmesini sağlayacak korugan yapının bulunduğu alan yakında ziyarete açılacak.

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen ve İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten Muzalar Evi’ni ziyaret etti. Suat Sözen’in bir konuşma yaptığı ziyarette Kazı Başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay da çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Zeugma Antik Kenti’ne ilk olarak 2000 yılındaki kazılar sırasında katkıda bulunan İş Bankası, Muzalar Evi’ndeki arkeolojik çalışmaları da destekledi.

‘GELECEĞE IŞIK TUTUYOR’

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, arkeolojik kazı çalışmalarıyla binlerce yıllık tarihsel ve kültürel hafızanın gün yüzüne çıktığını, kazıların sadece geçmişe değil bugüne ve geleceğe de ışık tuttuğunu vurguladı. Sözen, sözlerine şöyle devam etti:

“Farklı kültürlerin buluştuğu, değişik uygarlıkların birikimlerinin birer tanığı olan arkeolojik zenginliklerin bugünkü nesillere ulaştırılması ve korunarak geleceğe aktarılabilmesi büyük bir önem taşıyor. Yoğun emek ve çabayla, istikrarla ve sabırla yürütülmesi gereken bu çalışmalar ancak desteklemesi durumunda uzun soluklu ve sürdürülebilir bir şekilde devam edebilir, ortaya çıkan değerler korunarak geleceğe taşınabilir. Biz de Muzalar Evi’ndeki kazıların ardından buranın korunması için de sorumluluk hissettik ve korugan yapının inşasına destek olduk.

‘MOZAiK TARiHiNi DEĞiŞTiRDi’

Prof. Dr. Kutalmış Görkay; Muzalar Evi’nin zengin mimari dekorasyonu, iyi korunmuş mozaik ve freskleriyle Zeugma’daki en önemli Roma konutu örneklerinden biri olarak gösterildiğini belirtti.

Muzalar Evi’nde yaptıkları kazı çalışmalarında ortaya çıkan bulguların mozaik tarihini değiştirdiğini belirten Görkay, ‘’Muzalar Evi’nin tasarımının büyük ihtimalle MS. 1. yüzyıl sonu 2. yüzyılın başlarında gerçekleştiğini tahmin ediyoruz. Böylelikle bilim insanlarının bu bölgedeki mozaiklerin tarihlemesiyle ilgili söylediği tarih 100 yıl erkene çekilmiş oldu’’ dedi.

Görkay, evleri ve avluları süsleyen mozaiklerin ve duvar resimlerinin dönemin sosyal hayatı konusunda pek çok ipucu verdiğini anlattı.