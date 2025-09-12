CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, avukatları ile olan müdafilik ilişkisini sonlandırdığını açıkladı.

Karaları’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Avukatlar Huseyin Ersöz ve Doç. Dr. Erkan Sarıtaş ile müdafilik ilişkimizi karşılıklı anlaşarak sonlandırdık. Bunun aksine yapılan yorumlar doğru değildir. Av. Hüseyin Ersöz ve Doç. Dr. Erkan Sarıtaş’a bu süreçte koydukları katkı ve emekleri için teşekkür ediyorum."