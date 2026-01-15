Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eniştesinin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından paylaştığı mektupla duyurdu.

Paylaşımında derin üzüntüsünü dile getiren Karalar, şu ifadelere yer verdi:

“Silivri’deyken hayatımın en acı haberlerinden birini aldım. Canım kardeşim Songül’ün kıymetli eşinin vefatını öğrendim. Acımız çok büyük. En büyük üzüntülerimden biri de kardeşimin bu zor gününde yanında olamamak. Neredeyse annesiz babasız büyüdüler. Böyle bir günde yanında olamamak tarifsiz bir acı. Tuğrul çok iyi bir insandı… Güzel bir insanı kaybettik. Allah rahmet eylesin.”