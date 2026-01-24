Nuray Karalar, eşi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan bahsederken gözyaşlarını tutamadı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutukluluğunun 200'üncü günü dolayısıyla Adana Büyükşehir Belediyesi Tarihi Taş Bina önünde miting düzenlendi.

Nuray Karalar mitingde yaptığı konuşmada, "Zeydan Başkan'ın 200 gündür bizden ayrı olmasının çok büyük hasreti ve acısı var içimizde. Kimisi için belediye başkanı, kimisi için bir abi, kimisi için bir kardeş, kimisi için bir dost... Hepimiz için Adana gibi bir başkan" dedi. Karalar bu sırada gözyaşlarını tutamadı.

Karalar'ın ağlaması üzerine mitingde bulunanlar "Dik dur eğilme, Adana seninle" sloganı attı.

Nuray Karalar, "Ailemizin babası, Adana sevdalısı maalesef 200 gündür cezaevinde. Sizler onun çok sevdiği Adanalı kardeşleri onunla omuz omuza verdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.