"Aziz İhsan Aktaş" suç örgütü davasında yaklaşık 7 ay sonra tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karalar katıldığı Halktv yayınında, cezaevinde "CHP'den istifa et soruşturmalardan sıyrıl" şeklinde bir teklif gelip gelmediği sorusunu da yanıtladı.

Karalar, "Hayır, öyle bir teklif gelmedi" diyerek şöyle konuştu:

"Yani bana teklif de gelse, ben Cumhuriyet Halk Partiliyim; bunu bütün Türkiye biliyor. Ben Atatürk'ün kurduğu partinin bir neferiyim. Yani o yolda yürüyen bir insanım. Herkesin kendine göre bir fikri vardır, ona da saygı duyarız.

1973 tarihlerinde Ecevit genel başkan oldu, işte Kıbrıs harekatı, Ege'deki kıta sahanlığı, Ege'deki oradaki şeylere sahip çıkması bizi orada pekiştirdi.

O gün bu güne inandığımız bir yolla devam ediyoruz. Bize öyle bir teklif, öyle bir ima falan da olmadı."

'MESUT ÖZARSLAN' AÇIKLAMASI

Son dönemde CHP'den diğer partilere transfer olan belediye başkanlarına ilişkin konuşan Karalar, "Hiç bu kadar parti değiştiren olmadı" diyerek, "İktidar belediyelerin yereldeki gücünü biliyor" değerlendirmesini yaptı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesine şaşırdığını belirten Zeydan Karalar, "Sağlam birine benziyordu" dedi.

"Siyasal partiler yarışıyor, siyasal partilerin adayları bir siyasal partiden aday oluyor. Şimdi siz eğer kendinize çok güveniyorsanız, bağımsız aday olacaksınız, oradan seçileceksiniz" diyen Karalar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bir siyasi partinin adayı olarak giriyor ve oradan seçiliyorsanız, o millet iradesine saygı duymanız gerekiyor. Çünkü o siyasal partiye oy veriyor insanlar. Onu bırakıp başka bir partiye girmeyi tabii ki çok doğru bulmuyoruz."

"Parti değiştirip bir başka partiye transfer olanları eleştirmek kadar mevcut şartları da eleştirmek lazım" ifadesini kullanan Zeydan Karalar, "Hiçbir dönem bu dönemde olduğu kadar parti değiştiren belediye başkanı olmadı. O zaman dönemin şartlarını da konuşmak lazım" şeklinde konuştu.