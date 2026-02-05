Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan ve İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de görülen davada ara karar açıklandı.

Buna göre; aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

Kararın ardından cezaevinden çıkan Zeydan Karalar, ilk açıklamasını Sözcü TV'ye yaptı.

Karalar, tahliye sonrası yaptığı açıklamada, "Hukukun herkes adına tecelli edeceğine inanıyorum. Adana beni bırakmadı ben de ömrümün güzelliklerini Adana'ya harcadım. Ne yaptıysam hepsi feda olsun. Hepsi benim nasıl çalıştığımı biliyor. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

SÖZCÜ TV'DEN KARALAR'A SÜRPRİZ

Sözcü TV'deki açıklamaları esnasında Zeydan Karalar'ı duygulandıran bir an yaşandı.

Karalar ve eşi Nuray Karalar, ilk kez Sözcü TV ekranlarında canlı yayında konuştu.

Eşini dört gözle beklediğini söyleyen Nuray Karalar, Zeydan Karalar da "Ben en çok sizleri özledim. Adana’ya hizmet etmeyi özledim" dedi.

Nuray Karalar, "Önce ona içli köfte yedireceğim. Belli ki çok özlemiştir" ifadelerini kullandı.

Karalar çiftinin canlı yayınındaki konuşması duygusal anlara sahne oldu.