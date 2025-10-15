2022 yılında reklamcı Tolga Akış'tan boşanan şarkıcı Zeynep Bastık, daha sonra işletmeci Ali Can Ayyıldız ile birlikteydi. Bu ilişkisi kısa süren Bastık, "İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde, herkesin keyfi yerinde. Olur böyle şeyler hayatta. Bitmemesini temenni ederiz ama bitene de çare yok" açıklamasını yapmıştı.

Zeynep Bastık Mayıs 2024'te de oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Birliktelikleri devam eden ünlü çiftten Bastık, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Konsere Sinem Kobal'dan Bensu Soral-Hakan Baş çiftine kadar çok sayıda ünlü akın etti.

Sevgilisi Serkay Tütüncü de Zeynep Bastık'ı yalnız bırakmadı. Elinde çiçeklerle konsere gelen Tütüncü'ye notta ne yazdığı soruldu.

15 GÜN ÖNCE BAŞLIYOR

Oyuncu şu cevabı verdi: "Zeynep her Harbiye konseri öncesi 15 gün karbonhidrat diyeti yapıyor. 'Yarın karbonhidrat alacaksın, çok mutluyum' yazdım. Onun akustik serilerinin hastayım. Ben de heyecanlıyım. Hazırlık süreci yoğun geçti."