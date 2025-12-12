Geçen günlerde sosyal medyada havuz başında dans eden bir kişinin videosu "Zeynep Bastık’ın babası" iddiasıyla paylaşılmış ve gündem olmuştu. Şarkıcı Zeynep Bastık ise açıklama yapmış, videodaki kişinin babası olmadığını söylemişti:

"ÇİRKİN VE KABA YORUMLAR VAR"

"Babam aile grubuna inanılmaz bir haber attı. Bir videoda bir beyefendi havuz başında dans ediyor ve abuk sabuk kendini bilmezler nereden babamı karıştırmak istediklerini asla anlamadığım bir şekilde 'Zeynep Bastık'ın babası' diye bir haber yapmış. Kendisi babam değil. Biz kendi aramızda gülüp geçtik ama video ciddi şekilde yayılım gösteriyor ve babam olup olmaması haricinde beyefendi için de çok çirkin ve kaba yorumlar var. Neyse, çok tatsız. Ama yani bunu açıklamak zorundayım çünkü babam böyle şeylerin içinde bulunmak zorunda değil ve böyle şeylere alışık değil."

"BABACIĞIM BÖYLE ŞEYLERE ALIŞIK DEĞİL"

Önceki akşam da oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü ile bir davete katılan Bastık, konuyla ilgili sorulara "Biz çok güldük. Babacığım böyle şeylere alışık olmadığı için biraz garipsedi. 'Benden ne istiyorlar ki' diye isyan etti" yanıtını verdi.