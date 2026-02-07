2022 yılında reklamcı Tolga Akış'tan boşanan şarkıcı Zeynep Bastık, daha sonra işletmeci Ali Can Ayyıldız ile birlikteydi. Bu ilişkisi kısa süren Bastık, "İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde, herkesin keyfi yerinde. Olur böyle şeyler hayatta. Bitmemesini temenni ederiz ama bitene de çare yok" açıklamasını yapmıştı.

Zeynep Bastık Mayıs 2024'te de oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başlamıştı. Birliktelikleri devam eden ünlü çiftten Bastık 35. yaşına bastı. Şarkıcının sevgilisi Serkay Tütüncü sosyal medyada aşk dolu bir paylaşımda bulundu.

"KALBİM, NEŞEM HEP SENSİN"

Serkay Tütüncü ile fotoğrafını paylaşan Zeynep Bastık, "Evim, kalbim, neşem, güneşim hep sensin. İyi ki doğdun hayattaki en büyük şansım. Tüm dileklerin gerçek olsun, benim de bütün yollarım sana çıksın" ifadelerini kullandı.