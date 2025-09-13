

Eski futbolcu Volkan Demirel ile 2009 Belçika Güzeli Zeynep Demirel, Eylül 2010'da nikâh masasına oturmuştu. Kızları Yade 8 Şubat 2013'te, Yeda Eylül 2017'de dünyaya gelmişti.

Geçen 23 Şubat'ta da üçüncü kızları Yasmin'e kavuşmanın heyecanını yaşayan ünlü çiftten Zeynep Demirel, bugün Yasmin ile verdiği pozu Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

Anne kızın fotoğrafı büyük ilgi gördü.

"SAKİN BİR BEBEK"

Öte yandan Zeynep Demirel kısa bir süre önce konuk olduğu programda Yasmin ile ilgili konuşmuş ve "Sakin bir bebek. Bebeklikleri hepsinin kolaydı. Bana göre hamilelik zor. Ortanca hamileliğim en kolaydı. İkinciyi evde 20 dakikada suda doğurdum. Son doğumumda 5 saat sancı çektim" demişti.