Eski futbolcu Volkan Demirel ile 2009 Belçika Güzeli Zeynep Demirel, Eylül 2010'da nikâh masasına oturmuştu. Kızları Yade 8 Şubat 2013'te, Yeda Eylül 2017'de dünyaya gelmişti.

"BU BİZİM DOĞUM HİKAYEMİZ"

Geçen 23 Şubat'ta da üçüncü kızları Yasmin'e kavuşmanın heyecanını yaşayan ünlü çiftten Zeynep Demirel, geçen günlerde sosyal medyada doğum sürecini anlatmıştı:

"Aylar önce bir hamilelik günlüğü başlatmıştım buradan. Dilim yettiğince kendi tecrübelerimi paylaştım, sizden de çok güzel mesajlar, öneriler aldım, birbirimize destek olduk. Bu son video, bizim doğum hikayemiz…"

"Yasmin Hanım (beni sürekli hâlâ doğurmadın mı diye darlamalarınıza rağmen, ki ben de çok darlanmıştım artık) aslında beklediğimiz tarihten 10 gün kadar erken gelmeyi seçti."

"Ben ikinci doğumumu evde ve 20 dakikada yapmış kadınım, 'bunu 5 dakikada doğurur çıkarım' diye böbürlenen anasına 5 saat sancı çektirerek (bu noktada mübalağasız anam ağladı deyimi gerçek olmuştur) yine çok büyük konuştun dedirtti."

"Kendisi 4 kiloluk bir nur topu gibi olup, bana da verilmesi gereken nur topu gibi bir 25 kilo bırakarak, ve önceki tecrübelerime dair ne varsa bildiğim hepsini alt üst ederek dünyaya gözlerini açtı. Evet doktorumun da dediği gibi her doğum farklıymış…"

"Sanki ilk defa bu duyguları yaşıyor gibiyim, onu ne kucağımdan indiresim, ne de kimselere veresim var. Bir süre yaka süsüm gibi gezecek galiba benimle… İstemeyenlere sonsuz saygı duymakla beraber, Allah isteyen herkese nasip etsin diyorum."

Şimdilerde minik kızıyla ilgilenen Zeynep Demirel, bugün de Yasmin ile verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.