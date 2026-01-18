Zeynep Sönmez, Avustralya Açık ilk tur maçında dünya 11 numarası Ekaterina Alexandrova'yı setlerde 2-1 mağlup ederek ikinci tura yükseldi. Zeynep Sönmez, ilk sette muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Milli tenisçi, 5-2'den dönerek seti 6-5'e getirdi. Zeynep Sönmez, Dünya 11 numarası Ekaterina Alexandrova karşısında 52 dakika süren ilk seti 7-5 kazandı. Mücadelenin ikinci seti de nefes kesti. Ekaterina Alexandrova, 52 dakika süren ikinci seti 6-4 alarak durumu 1-1'e getirdi. Zeynep Sönmez, final setinde bir kez daha muhteşem bir geri dönüşün altına imza attı. Milli tenisçi 3-0 geriden gelip 5-4 öne geçti. Final sayısında hata yapmayan Sönmez, 6-4'lük galibiyetle setleri 2-1'e taşıdı ve adını ikinci tura yazdırdı. Zeynep Sönmez, Türkiye tarihinde tek kadınlarda Avustralya Açık'ta ikinci tura çıkan ilk Türk tenisçi oldu.

