Dünya sıralamasında 112. basamakta yer alan Sönmez, Melbourne'de oynanan tek kadınlar ikinci tur karşılaşmasında dünya 74 numarası Bondar ile karşı karşıya geldi. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren mücadelede üstün bir oyun sergileyen milli tenisçi, rakibini 6-2 ve 6-4’lük setlerle 2-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Maç boyunca etkili servis karşılamaları ve agresif oyunu dikkat çeken Sönmez, rakibinin 4 servisini kırdı. Doğrudan sayı kazandıran vuruşlarda 24-10 üstünlük kuran genç tenisçi, karşılaşmayı 20 basit hatayla tamamladı.

SIRADAKİ RAKİP PUTİNTSEVA

Turnuvanın diğer ikinci tur maçında Yulia Putintseva, Fransız tenisçi Elsa Jacquemot'yu 6-1 ve 6-2'lik setlerle geçerek 3. tura yükseldi. Zeynep Sönmez'in bir sonraki rakibi de Putintseva oldu.

İki tenisçi arasındaki 3. tur karşılaşması 23 Ocak Cuma günü oynanacak.

Sönmez, bu maçı da kazanması halinde bir grand slam turnuvasında teklerde 4. tura yükselen ilk Türk tenisçi olarak Türk spor tarihinde bir başka önemli eşiği daha aşacak.