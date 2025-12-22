Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın sahibi olduğu mimarlık firması, iş insanı Bülent Ciritci'nin kafesinin tasarımını üstlenmiş ve ikilinin yolu bu sayede kesişmişti. Arkadaşlıkla başlayan ilişkileri 2023'te aşka dönmüştü.

Sevgililer geçen gün İsviçre'deydi. Ülkenin Engadine vadisinde yer alan St. Moritz'de tatil yapıp aşk perçinlediler.

Zeynep Yılmaz, Bülent Ciritci ile fotoğrafını Instagram'da "Tepeler iyileştirir" notuyla paylaştı.

Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz 10 yıl süren bir beraberliğin ardından 2003'te nikâh masasına oturmuştu. Bu evlilikten Leyla ve Yasemin adında iki kız çocukları dünyaya gelen çift 2016'da anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.