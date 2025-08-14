Zeytinler için adeta cellat gibi görev yapacak olan heyet, üniversite hocalarının arasından seçilecek. Seçimi ise zeytin talanı için TBMM’den yasa çıkarmayı başaran 3 şirketin patronu belirleyecek. Üstelik bu zeytin kıyımına karar verecek olan hocaların tüm ödeneklerini ve masraflarını şirketler karşılayacak.

CELLAT OLACAKLAR

Düzenlemenin ‘parayı veren düdüğü çalar’ mantığıyla çıkarılması bölgedeki zeytin ağaçları için büyük risk olarak görülüyor. Zeytinlikleri talana açan maden kanunun TBMM’deki görüşmeleri sırasında da görüşlerine başvurmak üzere ‘uzman’ sıfatıyla komisyona getirilen profesörler, zeytin ağaçlarının taşınabileceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

Şimdi de aynı mantıkla zeytinlerin taşınmasına olumlu bakan, kesilmesinden rahatsızlık duymayan, şirketlerin kolay yönlendirebileceği, adeta cellat gibi davranacak profesörlerin seçilmesinden endişe ediliyor.

Zeytin ağaçlarının taşınması konusunda profesörler arasında ciddi görüş ayrılığı bulunuyor. Zeytinlerin taşınması konusunda çalışan uzmanlar, taşınan ağaçların çoğunun öldüğünü ya da verimde 10 yıl kaybettiğini rapor etmişti.

Köylüyü duyan yok

Katliamı engellemek için haftalarca TBMM önünde yatan köylüyü yine umursayan olmadı. Köylünün yaşadığı bölgedeki ağaçlar için karar verecek hocaları bile maden şirketleri seçiyor.

‘Parayı veren düdüğü çalar’ mantığı

İktidar daha önce de müteahhitleri denetleyecek yapı denetim şirketlerini yine müteahhitlere seçtiren ve parasını müteahhitlerin ödediği bir sistemi uygulamaya geçirmişti. Sonuçta ‘parayı veren düdüğü çalar’ mantığı burada da işlemiş müteahhitler, bilimsel denetim yapan değil, kendisinin istediğini yapan denetim şirketlerine görev verince yapılarda risk artmıştı.