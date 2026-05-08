Akbelen'deki kamulaştırma kararının iptalinin ardından gözler, doğasıyı savunduğu için tutuklanan İkizköylü Esra Işık’a çevrildi.



26 yaşındaki genç kızın avukatları Arif Ali Cangı ve İpek Sarıca, Işık’ın derhal salıverilmesi hakkında çağrıda bulundu. Esra’nın tutuklanmasına dayanak yapılan süreçlerin hukuki temelinin ortadan kalktığını ifade eden Avukat Cangı, şu ifadeleri kullandı:



'KARAR GEÇERSİZ'



“Esra’nın engellediği iddia edilen keşif, artık geçersizdir. Hukuksuz işlemin engellendiği gerekçesiyle özgürlükten yoksun bırakmanın sürdürülmesi kabul edilemez. Esra Işık derhal serbest bırakılmalıdır.” Esra, bilirkişi keşif heyetine ‘görevini yaptırmama’ suçlamasıyla 31 Mart’ta tutuklanmıştı.



KELEPÇE TAKILDI



27 Nisan’da duruşmaya çıkarılan genç kızın kelepçeli görüntüleri büyük tepki toplamıştı. Tutuksuz yargılanması için yapılan başvuru reddedilip, duruşma 1 Haziran’a ertelemişti.



'TOPRAK BİZİMDİR'

10 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla acele kamulaştırılmasına karar verilen 7 köy ve 679 parsel için Danıştay’dan müjdeli haber geldi. Danıştay 6. Dairesi, maden ocağında kullanılmak üzere kömür aramak için verilen kararı verdi.

İkizköy Akbelen, Çamarası ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlar, mahkeme kararını traktör konvoyuyla coşkulu bir şekilde kutladı.

Ellerinde bayraklar, zeytin dalları, oraklar ve tırpanlarla yaklaşık 30 traktörlük bir konvoy oluşturan köylüler, İkizköy kavşağında toplandı.

“Şirketler gidecek, biz kalacağız” sloganlarının yükseldiği eylemde, toprağına sahip çıkan köylülerin kararlı duruşu renkli görüntülere sahne oldu. Sevinçli haberi köylülerle paylaşan İkizköy Muhtarı Nejla Işık, konuşması sırasında duygusal anlar yaşadı.

Işık, şöyle konuştu: “7 yıldır Ankara yollarını, mahkeme kapılarını aşındırdık. Gece gündüz, yağmur çamur demeden direndik. Aylardır boğazımızdan lokma geçmiyordu ama bugün bu kararla yüreğimize su serpildi. Mücadelemiz bitmedi, bu şirketler köyümüzden tamamen defolup gidene kadar rehavete kapılmayacağız. Türkiye’nin dört bir yanında havasını, suyunu koruyan herkese sesleniyorum: Sakın vazgeçmeyin, direnenler kazanacak!”

‘İLK KEZ NEFES ALDIK’

Köylüler, açıklamanın ardından “Limak defol, bu topraklar bizim!”, “Direne direne kazanacağız!” sloganları eşliğinde eylemi sonlandırdı. Yürütmeyi durdurma kararı ile birlikte bölgedeki kamulaştırma işlemleri hukuki süreç tamamlanana kadar durdurulmuş oldu.





