Zeytinlik katlini legal hale getiren yasanın meclisten geçmesiyle birlikte maden şirketleri işe koyuldu. İktidarın gözde müteahhitlerinden Nihat Özdemir’in sahibi olduğu Limak Holding ile IC Holding ortaklığında kurulan YK Enerji zeytin ağaçlarını saymaya başladı. Muğla’nın Milas ilçesinde tam altı yıldır Akbelen ormanlarını ve zeytinlik tarım arazileri korumak için Limak-İçtaş şirketlerine direnen köylüler bu sabah saatlerinden itibaren zeytin ağaçlarını saymaya başlayan YK Enerji’nin personeline sert tepki gösterdi. İkizköy Çevre Komitesi Sözcüsü Esra Işık, “Kömürcü şirket İstanbul’daki krizi fırsata çevirdi, arazilerde sondaj çalışması başlatıp, zeytinleri taşımak için saymaya başladılar, Akbelen Ormanı’nı bitirdiler sıra zeytin ağaçlarına geldi” diye konuştu. Bölgede jandarmanın da güvenlik önlemi aldığı görüldü.

YASA YOK HÜKMÜNDEDİR

Dün sabah saatlerinden itibaren bölgede 2017 yılında köylüden satın aldıkları zeytin tarlalarına giren YK Enerji’nin personeli zeytin ağaçlarının sayımını yapmaya başlarken, İkizköy Mahalle muhtarı Nejla Işık, muhtarlık azaları ve köylüler ile alana giderek YK Enerji’nin çalışmalarını yakından izledi. İkizköy Çevre Komitesi Sözcüsü Esra Işık şunları söyledi: “Limak-IC İçtaş yani YK Enerji Akbelen İkizköy’de zeytinliklere müdahale etmeye başladı. Önceden köylüden satın aldıkları arazilerde sayım yapıyorlar ancak yine de zeytin yasasına göre asırlık zeytin ağaçlarını taşımaları mümkün değil, evet yasayı deldiler ama bizim gözümüzde iki üç şirkete özel çıkarılan yasa yok hükmündedir” diye konuştu.

YK Enerji işçileri dün sayım için İkizköy’e gitti. Köylüler, zeytin sayımına tepki gösterirken, “Bu yasa iptal olacak göreceksiniz” dedi.

‘Yeni yollarla mücadele edeceğiz’

Yasanın iptali için açılmış bir dava olduğunu hatırlatan Esra Işık, “Zeytin ağaçlarının taşınmaması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Ne bir karış toprağımızı ne bir zeytin ağacımızı teslim etmeyeceğiz. Önümüzdeki günlerde STK’larla geniş kapsamlı toplantı düzenleyip mücadele içini yeni yol haritasını belirleyeceğiz” diye konuştu.